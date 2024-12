In una lunga tre giorni (20-21-22 dicembre), il borgo costiero di Badesi si trasformerà nella cornice perfetta per una coinvolgente esperienza rivolta ai professionisti del settore vinicolo e, soprattutto, appassionati delle eccellenze enogastronomiche sarde.

Una edizione tutta natalizia quella del Badesi Wine Festival che conterà una moltitudine di visitatori e che vanta l'intervento per promozione e organizzazione dall’Associazione culturale Il Leone e Le Cornucopie e il Comune di Badesi, con il contributo dell'Assessorato al turismo, artigianato e commercio della Regione Sardegna, realizzato in collaborazione con ProLoco Badesi, Assoenologi Sardegna e la Facoltà di Agraria dell'Università di Sassari.

Il Media Partner del grande evento Radiolina.

"Come amministratori siamo orgogliosi di esser riusciti in una manifestazione di tre giorni dedicata a tutta la filiera vitivinicola: per la nostra comunità una preziosa risorsa - dichiara il Sindaco di Badesi Giovanni Maria Mamia - Badesi ha una cultura centenaria legata alla produzione del vino con parecchi vigneti impiantati a piede franco che rende la produzione vinicola del nostro territorio ricercata per la sua specificità”, conclude.

La manifestazione del buon vino

Tutti gli appuntamenti inseriti nel ricco programma del Badesi Wine Festival sono aperti al pubblico, unica eccezione: il concerto di Max Giusti, Bollicine, venerdì 20 dicembre alle ore 20 all'Anfiteatro, con biglietteria riservata.

Focus della manifestazione resta la valorizzazione dei pregiati vini della zona che appartengono a una tradizione millenaria di vitigni nutrita dai terreni sabbiosi.

Le tre giornate saranno caratterizzate da masterclass, convegni tematici, spettacoli dal vivo e molteplici attività nel cuore del paese, diffusi tra la sala polivalente del Comune e il Villaggio Wine Festival che ospiterà stand espositivi, aree degustazione e spazi dedicati all’intrattenimento natalizio.

“Il Badesi Wine Festival è più di un evento bensì un viaggio nella tradizione vinicola sarda, un’occasione per scoprire come il vino possa raccontare la storia e l’identità di un territorio unico. La partecipazione di esperti e appassionati rende il Festival un incontro per chi desideri approfondire il mondo del vino”, sottolineano gli organizzatori Fabio Alescio e Tiziana Biscu.

Tra le etichette presenti all'interno del Villaggio Wine Festival ci saranno: Lepori, Fradiles Vitivinicola, la Cantina Li Seddi, Bodà, Cantina Gianluigi Deaddis, Tenute PIsche, Tenute Pinna, Tenuta Asinara, Cantina Li Duni, l’azienda vitivinicola Binzamanna, Tenute L'Ariosa, Cantina Depperu, Tenute Boniccu.

Il calendario del Wine Festival

Il programma della manifestazione si aprirà venerdì 20 dicembre con i saluti del sindaco e la presentazione delle varie attività. Testimonial sarà Valentina Caruso, giornalista della Rai e di Sky.

Alle ore 16 si svolgerà il convegno Conoscere i vini delle viti a piede franco a cura di Mariano Murru, Presidente Assoenologi Sardegna. Tra i relatori si segnalano il prof. Luca Mercenaro, del dipartimento Facoltà di Agraria dell’Università di Sassari, e il Dott. Pierpaolo Fiori, Sommelier curatore della guida AIS.

All’interno del Villaggio sarà possibile divertirsi con l'intrattenimento delle mascotte e la casa di Babbo Natale. Qui si terranno le performance musicali del coro folk Gavino Gabriel di Tempio e del Gruppo Folk Beata Vergine Immacolata di Oschiri che si esibiranno in balli della tradizione isolana. La prima giornata si concluderà con lo spettacolo Bollicine di Max Giusti e la sua band, per il quale è predisposto un biglietto popolare con posto unico a euro 15, disponibile per l'acquisto su Ticketone e Sardinia Ticket.

Sabato 21 dicembre, dalle 10, sarà la volta della presentazione della programmazione turistica 2025 a cura della dott.ssa Martina Catte, Consulente turismo sostenibile - Etifor | Valuing Nature.

Seguirà il seminario La storia del pane e del vino e la sua diffusione nella Regione Sardegna diretto dalla dott.ssa Naomi Deaddis, enologa dell’Assoenologi Sardegna e componente dell’associazione “Donne del Vino”, insieme al relatore Dott. Tommaso Sussarello, dell’Accademia sarda del lievito madre e il Prof. Giovanni Nieddu dell'Università Agraria di Sassari.

Il pomeriggio sarà organizzato in masterclass e nell’incontro tematico con lo chef Andrea Passeri, cultore delle materie prime, per confrontarsi su L’importanza dell’abbinamento cibo e vino a cura della dott.ssa Naomi Deaddis.

Al Villaggio ci sarà occasione di partecipare ai concerti del Coro folkloristico di Aggius e il Ballo sardo del gruppo Mini folk Tamponeddu.

A fine serata, verso le 20 si terrà la performance della cantante Diana Puddu, vincitrice dell’edizione 2024 di The Voice Senior.

Infine, domenica 22 dicembre, il Festival chiuderà con due masterclass nella sala Polivalente: alle 12 l’incontro Il Valore del Territorio nel bicchiere, diretta dal dott. Giuseppe Carrus, curatore della guida Vini D’Italia del Gambero Rosso; alle 16 il convegno Il Business del Vino: sfide future e nuove professionalità, introdotto dal prof. Valerio Mancini, Direttore del Centro di ricerca divulgativa della Rome Business School, con gli interventi di produttori, enologi e sommelier.

Ancora una volta, il Villaggio sarà cuore dei giochi e divertimento, anche per i più piccoli. Da ricordare l’esibizione del Coro Badus e del Coro Polifonico di Badesi; la festa di saluto con lo show Nostalgia Anni ‘90, imperdibile momento per gli amanti della musica e del ballo.

