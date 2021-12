Duchi di Cambridge in posa davanti alla fotocamera, per realizzare - come ogni anno in occasione delle Feste - una “cartolina di Natale” con la famiglia al completo. Ma in questo 2021, per la prima volta, hanno scelto una location lontana dal Regno Unito.

Il principe William di Inghilterra e la moglie Kate Middleton sono infatti in visita in Giordania assieme ai figli. E proprio in Giordania si sono fatti immortalare, postando poi il quadretto sui loro profili social.

Nella foto William, in bermuda e polo color cachi, è seduto accanto alla consorte, che indossa invece un abito estivo verde scuro. Con loro, come detto, i tre principini: Charlotte e George siedono una accanto al padre e l'altro vicino alla madre, mentre il principe Louis è accomodato su un tappeto.

In calce all’immagine pubblicata su Instagram la didascalia: "Felici di condividere una nuova immagine della famiglia, che compare sulla cartolina di Natale di quest'anno".

