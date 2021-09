Will Smith e la moglie Jada Pinket Smith non praticano la monogamia. Di comune accordo.

Lo ha rivelato l’attore in un’intervista al magazine GQ, parlando di una relazione non convenzionale – quella tra lui e la moglie – che per entrambi è tuttavia “molto soddisfacente”. E non solo dal punto di vista sessuale.

La scappatella non sempre è un tradimento. “La più alta definizione di amore sono le esperienze, le libertà che ci siamo dati l’un l’altra e il sostegno incondizionato”.

Un matrimonio molto duraturo, che va avanti da 24 anni – i due si sono sposati nel 1997 – e da cui sono nati due figli.

Le nozze d’argento sono vicine, insomma, e il segreto sta proprio nella libertà secondo Will Smith, per cui “il matrimonio non deve trasformarsi in una prigione”.

Nell’intervista l’attore ricorda una “sliding door” della sua vita. Quando ha rivelato alla sua life coach, e a sé stesso, il suo sogno di avere un harem di donne, tra cui l’attrice Halle Berry e la ballerina Misty Copeland.

"E’ stato un esercizio liberatorio. All’inizio pensavo fosse una cosa orribile avere di questi pensieri, poi ho ripulito la mente e ho capito che era giusto essere me stesso. Che era giusto pensare che Halle fosse attraente, che ciò non mi rendeva una persona cattiva nonostante fossi sposato. Mentre nella mia mente, nella mia educazione cristiana, anche i miei pensieri erano peccato”.

E proprio parlandone con la life coach che Will Smith ha capito di volere una relazione aperta. Poi ha scoperto anche la moglie era infelice, proprio per lo stesso motivo: “E così abbiamo deciso di aprire il nostro matrimonio ad altri partner sessuali”.

Ed è questo forse il segreto della loro longevità. La non monogamia, che non va confusa con l’infedeltà: “E’ il contrario dell’infedeltà, perché in questo caso si tratta di fedeltà, sincerità e lealtà”.

Non si può parlare di tradimenti reciproci. Di tradimento non si tratta perché è alla luce del sole. E anche la figlia 20enne, Willow, sembra seguire la strada dei suoi genitori. La ragazza in un podcast con la mamma si è definita “poliamorosa”. “Preferisco l’onestà di più relazioni in contemporanea all’antiquata monogamia che porta solo bugie, infedeltà e divorzi”.

