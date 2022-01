Nel box dedicato alle domande, Wanda Nara risponde su Instagram alle curiosità da parte dei suoi followers. Tante riguardano, ovviamente, la sua situazione con Mauro Icardi. Il tradimento, il perdono e il futuro.

L’imprenditrice argentina ha deciso di tornare a parlare in pubblico della sua vita privata, cosa che non aveva più fatto dopo l’intervista rilasciata a Telefe.

Sul presunto litigio avvenuto tra il giocatore e il figlio Valentino – che Wanda ha avuto con Maxi Lopez – ha spiegato: “Se dovessi chiarire ogni volta passerebbe una vita, penso che le cose siano più che ovvie”.

E, ancora, sul tema dignità e rispetto: "La dignità non mi viene data da un uomo. Me la do io perché tutto il mondo mi conosce e sa la grande donna che sono e come sono. Quanto a mio marito, è quello che ho sempre voluto: qualcuno che mi dicesse in faccia le cose che nessuno mi avrebbe mai detto o che altri avrebbero negato a morte. Io non sono nessuno per condannare qualcuno. Gli ho sempre detto tutto e anche lui mi rispetta".

Ma a scatenare il gossip è il discorso su un’eventuale gravidanza: “All'inizio dell'anno scorso – scrive Nara - avevamo pianificato molte cose. Ma l'1 gennaio Mauro mi ha fatto una sorpresa con una richiesta speciale, vedremo... Io vorrei un maschio, Mauro un'altra femmina".

La coppia ha già due figlie, mentre dal primo marito Wanda ha avuto tre maschi.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata