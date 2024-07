«Ci abbiamo riprovato, ma non è servito. Ora torno a vivere a Buenos Aires». Così, qualche giorno fa, Wanda Nara aveva confermato la separazione dal marito, Mauro Icardi. E ha annunciato che rientrerà in Argentina.

Il giocatore, invece, sembra stia soffrendo tantissimo per la rottura definitiva. Al Galatasaray ci sarebbe grande preoccupazione per le sue condizioni di salute. Avrebbe perso sei chili, scrive la stampa, e anche nelle foto pubblicate sui social porta sul viso espressioni non serene.

La prima grande crisi della coppia – che si è sposata nel 2014 - è stata quella del 2021, dopo il tradimento del calciatore con Maria Eugenia Suarez, detta la «China». Poi tutto era stato superato ma poco dopo Wanda aveva scoperto di avere una leucemia mieloide cronica e la famiglia (cinque figli in tutto, due quelli che la showgirl aveva avuto in precedenza da Maxi Lopez) si era riunita per affrontare la malattia.

Ma questo nuovo tentativo, come ha spiegato Wanda sui social, è stato vano.

