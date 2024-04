Vittoria Puccini sposa Fabrizio Lucci, direttore della fotografia. Anche se, come ha raccontato a “Vanity Fair”, ancora non sa quando.

«Ci siamo conosciuti da adulti – ha raccontato l’attrice, 42 anni – Stiamo insieme da una decina d’anni, non sono brava a misurare il tempo. In realtà il nostro è un amore giovane: entrambi viaggiamo tanto per lavoro e quando ci rivediamo le emozioni sono quelle di due ragazzini. C’è sempre qualcosa da scoprire l’uno dell’altro, non cediamo alla routine».

Puccini è mamma di Elena, nata dalla storia d’amore finita nel 2011 con il collega Alessandro Preziosi, con cui ora ha un buon rapporto. Anche con Lucci ha desiderato un figlio ma «il tempo è passato, e se tornassi indietro,- ha detto - lancerei il cuore oltre l’ostacolo e asseconderei il desiderio che abbiamo avuto».

Nel corso dell’intervista ha poi confessato di aver tradito: «Una volta sola, e sono stata malissimo. Ho pensato: che ca… ta ho fatto. E non la rifarei». E le corna, le perdonerebbe? «Non lo so… Bisogna vivere le cose, contestualizzarle, per capirle. Di sicuro non riesco a immaginarmi senza Fabrizio, allontanarci mi spaventa da morire».

