Brutta sorpresa per Guendalina Tavassi.

L’ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei Famosi, ora influencer da oltre un milione di seguaci, ha trovato la sua macchina letteralmente distrutta dai vandali, con gli specchietti laterali rotti e la carrozzeria tutta danneggiata.

"Se pensavate di farmi un dispetto non avete capito un ca...o – si è sfogata su Instagram -. E' tutta rotta, vi siete divertiti? A voi gli specchi vi servono perché siete brutti come l'invidia e la cattiveria. Che poi per fare questa cosa si saranno pure fatti male. Avranno sprecato tempo, rabbia, sono venuti qui apposta".

Uno degli specchietti rotti (frame Instagram)

Eppure, continua, “di solito mi vogliono tutti bene, mi lasciano fiori e bigliettini. Chissà chi può aver fatto una cosa del genere".

Comunque, conclude rivolgendosi direttamente all'ignoto responsabile del gesto, "il sorriso e la felicità daranno sempre fastidio a tutti. A me hai fatto perdere solo tempo e soldi, tu evidentemente di tempo, cattiveria e soldi ne avevi da sprecare".

