Dopo nove anni Valentina Ferragni e il fidanzato Luca Vezil si sono detti addio.

L’annuncio è stato dato via Instagram (e dove sennò?), attraverso una storia condivisa da entrambi: "Dopo tanti anni condivisi insieme, io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate - ha scritto la sorella di Chiara Ferragni, la più piccola delle tre - Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati".

Quindi la richiesta ai milioni di follower di "comprendere e rispettare la nostra decisione, che come potete immaginare è stata tanto sofferta".

Sembravano una coppia inossidabile, eppure qualche indizio c’era e i fan più attenti se n’erano accorti: le ultime foto di coppia postate da lei risalgono a quest’estate (nell’epoca dei social è praticamente un’era geologica fa). "Buon compleanno all'amore della mia vita - scriveva lei -. Hai cambiato la mia esistenza per sempre. Ti amo". E lui: "Ti amo da morire".

Poi poco o nulla: lui è partito per Lanzarote, lei è stata a Ibiza insieme alla sorella Chiara e al cognato Fedez.

Ai primi di settembre Luca aveva voluto rassicurare i seguaci: "Si è detto e scritto molto sulla nostra distanza, ma solo noi sapevamo la verità e non c'era bisogno sottolineassimo nulla a nessuno, avevamo poco tempo per sentirci e non potevamo sprecarne un solo minuto - era la didascalia di un video nel quale andava a prendere in aeroporto Valentina - Non siamo mai stati così lontani ma non siamo mai stati così vicini. E ora sono a casa, ora siamo a casa".

Il 20 settembre l’ultimo post di lui, che si congratulava per i successi della linea di gioielli da lei creata. Ma sotto qualcosa era successo, evidentemente di irreparabile.

(Unioneonline/D)

