Luca Vezil, l’ex fidanzato storico di Valentina Ferragni – sorella della nota imprenditrice digitale Chiara – avrebbe ritrovato l’amore dopo la fine della love story con la sua “Uali”.

La loro è una relazione durata 9 anni, finita lo scorso ottobre. Ma l’influencer genovese avrebbe ormai voltato pagina, trovando una nuova intesa con la modella ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne Virginia Stablum.

Entrambi hanno lasciato sui loro profili degli indizi che i follower più attenti non hanno ignorato: foto scattate negli stessi posti e diversi like. Ma nelle ultime ore la “prova del 9” è arrivata dalla stessa Stablum. In un video caricato da Vezil, che si concede una merenda estiva per le vie di Milano, il commento di lei: «Qualcuno direbbe che vorrei essere quel gelato». «Qualcuno lo ha detto mentre facevo il video», risponde lui. Immediata la reazione dei fan che hanno espresso la loro gioia e approvazione per la neo coppia.

I due non sono ancora apparsi insieme nello stesso scatto ma il tempismo e le location parlano chiaro. Qualche giorno fa avrebbero condiviso anche un’esperienza a Faenza, nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna, unendosi a un gruppo di volontari che è partito da Milano.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata