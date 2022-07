Un’altra star americana fa tappa in Sardegna per le vacanze.

Stiamo parlando Ellen Pompeo, attrice nota al pubblico di tutto il mondo per il ruolo di Meredith Grey, la dottoressa protagonista della serie “Grey’s Anatomy.

Ellen ha deciso di godersi il sole e il mare dell’Isola assieme alla sua famiglia – il marito Chris Ivery e i tre figli Eli Christopher, Sienna May e Stella Luna – dopo aver trascorso alcuni giorni in Sicilia per un evento organizzato da Dolce e Gabbana.

Nelle storie su Instagram l’attrice ha anche condiviso qualche immagine dei momenti spensierati di relax a La Maddalena, tra specialità culinarie, divertimento in barca e acqua cristallina.

Una curiosità: nella 17esima puntata della 14 serie di Grey’s Anatomy, la dottoressa Grey racconta proprio di una vacanza in Sardegna, che le ha permesso di scoprire l’ospitalità e la longevità del popolo sardo, descrivendo l’Isola come uno dei luoghi del mondo ideali per vivere.

(Unioneonline/l.f.)

