Ritorno di fiamma tra Gemma Galgani e Marco Firpo?

Lo storico volto del trono over di “Uomini e Donne” ha fatto sapere di pensare molto spesso ultimamente all’ex cavaliere, che ha definito “lupo di mare dai lunghi capelli biondi” e con cui ha avuto una relazione qualche anno fa, ricordando in maniera particolare una loro lunga passeggiata vicino agli scogli a Bonassola (La Spezia).

Un messaggio che ha trovato subito una risposta galante di Firpo, che ha fatto intravedere più di un’apertura nei suoi confronti.

"Io non ho la televisione in casa. Non vedo Gemma in tv. Me la ricordo com’era, ricordo i momenti che la vita mi ha regalato con lei. Ho in mente ogni minuto, ogni istante, e voglio tenere tutto vivo. Anche se le ho detto che non c’è bisogno che mi chiami. Basta che si fermi a guardare il tramonto, e mi troverà lì”, ha dichiarato il 59enne.

“Lei ha le chiavi di casa mia, può venire quando vuole. La mia porta è sempre aperta e non ho mai cambiato la serratura. Posso dire che ha le chiavi anche in senso metaforico. Mi piacerebbe rivederla al più presto, la sto aspettando”, ha aggiunto.

Ultimamente l’ex partecipante al programma di Maria De Filippi ha avuto alcuni problemi di salute ed è stato sottoposto a tre operazioni a cuore aperto.

