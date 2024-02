Si chiama Ilaria Loriga, ha 25 anni ed è nata a Sassari la fidanzata di Gazzelle, il cantautore romano 34enne, al secolo Flavio Bruno Pardini, in gara al Festival di Sanremo con “Tutto qui”.

I due starebbero insieme da almeno due anni: lei è un’attrice e ha recitato in diversi film e serie televisive tra cui Luna Park su Netflix e Lea e i bambini degli altri. È apparsa anche in vari spot pubblicitari ed è grande appassionata di basket e danza contemporanea.

In questi giorni è a Sanremo per sostenere il suo fidanzato, come si vede in diverse storie su Instagram.

«”Tutto qui” parla di tante cose, di amore per lo più, ma anche di persone che non ci sono più e c’è anche la nostalgia per quella vita che non ho vissuto», ha raccontato Gazzelle, rappresentante a Sanremo dell'indie pop italiano. «Se non vinco, mi dispiace. Ma non per me, per la musica italiana», ha scherzato con i giornalisti a Sanremo. «Voglio solo essere me stesso».

(Unioneonline/D)

