Tomaso Trussardi parla per la prima volta dall’annuncio della separazione da Michelle Hunziker.

La fa in un’intervista fiume al Corriere. Racconta che Celeste e Sole, le figlie avute dai due, staranno con la mamma, “ma io posso vederle quando voglio”.

“Non sono felice io e non lo è neppure Michelle, ma abbiamo fatto una scelta per tutelare la famiglia e le nostre figlie, che meritano due genitori che stanno bene insieme”, spiega.

Ammette che “la fine di una relazione non è mai bella”, ma osserva che “oggi, in questa nuova veste, andiamo d’accordo”.

Avrebbe voluto un terzo figlio e lo ha cercato con Michelle: “Ma non è arrivato, senza rammarico. Non so se saremo quel genere di genitori separati che fanno le vacanze insieme, magari iniziamo prima con una cena”.

Il sentimento c’è ancora: “Michelle è la donna che ho amato di più nella mia vita e la amo ancora, ma in forma diversa. Quando ci siamo fidanzati e sposati non avremmo mai immaginato di lasciarci”.

Infine, una stoccata ad Eros, ex marito di Michelle che secondo le coranche di gossip starebbe supportando la Hunziker in questo difficile momento. “Oggi so che dice di volerla aiutare a superare la negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che stia al suo posto, già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando in un’intervista, alla domande sul perché Michelle fosse sempre sorridente, ha risposto: ‘A letto con me non ha sorriso’”.

