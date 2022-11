“Leggo tante cose legate alla mia separazione da Michelle e mi trovo mio malgrado a gestire una comunicazione ‘pop’ che si addice poco a un imprenditore e di più a un personaggio noto o dello spettacolo, realtà alle quali non appartengo. Eppure per il bene della serenità familiare voglio mettere alcuni puntini sulle i”.

Tomaso Trussardi rompe nuovamente il silenzio dopo la separazione da Michelle Hunziker, otto anni dopo il loro matrimonio celebrato nell’ottobre del 2014. Anzitutto sulla sua presunta relazione con Pamela Barretta, ex concorrente di Uomini e Donne: “Non c’è stata e non c’è alcuna nuova donna accanto a me - tiene a precisare - Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle. Dopo una storia così importante non si può ricominciare come se niente fosse”.

Una (non troppo) piccola stoccata proprio all’ex moglie, che quest’estate ha avuto una breve relazione con il chirurgo sassarese Giovanni Angiolini: “Un uomo – lo definisce l’imprenditore - che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene”.

Tra lui e Michelle, comunque, non c’è un riavvicinamento in senso sentimentale: “Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie”, Sole e Celeste. I fan della coppia, insomma, dovranno rassegnarsi.

(Unioneonline/D)

