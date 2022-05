Dopo settimane di mistero, è stato svelato il nome scelto da Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez per la loro bimba, nata il 18 aprile scorso.

Un silenzio dovuto al grande dolore vissuto dalla coppia: al momento del parto, il gemellino della bambina non è sopravvissuto. Il giocatore e la modella, che hanno dato la notizia della tragedia via social, hanno in seguito pubblicato delle immagini con tutta la famiglia, compresa l’ultimogenita, senza però specificare come l’avessero chiamata. Adesso però Georgina ha postato alcune foto della piccola, Bella Esmeralda, che dorme nella culla e sembra accennare un tenero sorriso.

Bella Esmeralda, la figlia della coppia (foto Instagram)

