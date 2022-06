“L’ha beccato con un’altra e stanno per separarsi”.

Il quotidiano spagnolo El Periodico pubblica un super scoop su Shakira e Gerard Piqué, coppia apparentemente inossidabile dopo ben undici anni di amore e due figli, Sasha e Milan.

La cantante colombiana, 45 anni, avrebbe scoperto il tradimento del difensore del Barcellona, 35, e per questo lo avrebbe piantato in asso. L’ultimo post romantico risale a settimane fa: “Sei fatto di una materia che solo Dio conosce e per me sei il miglior esempio di lotta, perseveranza e sincerità per i nostri figli”, aveva scritto Shakira celebrando a marzo la 600esima partita di Piqué col Barcellona.

Ormai i due sempre secondo il giornale non vivono più insieme. La donna del flirt in questione sarebbe una “giovane bionda sui 20 anni, che studia e lavora come hostess di eventi. È proprio la sua comparsa nella vita del calciatore che ha indotto la coppia a decidere di vivere separata temporaneamente”.

Piqué sarebbe tornato nel suo appartamento vicino a Plaça Adrià, a Barcellona, quello in cui visse con Shakira prima di trasferirsi con lei nel residenziale Ciutat Diagonal a Esplugues de Llobregat.

Un comunicato, secondo i bene informati, è in arrivo. Smentita o conferma?

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata