Scarlett Johansson e il marito Colin Jost aspettano il loro primo bebé.

Lo rivela “Page Six”, secondo cui la gravidanza dell’attrice 36enne è già in stato avanzato.

La protagonista di “Lost in Translation” (sposata in prime nozze con l’attore Ryan Reynolds) è già mamma di Rose, nata sei anni fa dal secondo matrimonio con il giornalista francese Romain Dauriac.

Ora lei e Colin Jost, marito e moglie dall’anno scorso, non hanno confermato l’indiscrezione ma secondo l’inserto dedicato al gossip del New York Post ci sono importanti indizi. L’attrice ha infatti evitato diversi eventi legati all’uscita del suo prossimo film, “Black Widow”: "Non ha rilasciato interviste e non ha partecipato a eventi per promuovere il film, il che è sorprendente dato che si tratta di un'importante uscita Marvel di cui è attrice protagonista e produttrice esecutiva".

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata