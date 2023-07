Disavventura per Simona Ventura, in partenza per la Sardegna assieme al compagno Giovanni Terzi e all’amico e collega Max Giusti.

La conduttrice aveva prenotato un volo Easyjet da Napoli a Olbia, ma una volta arrivata nello scalo partenopeo ecco la brutta sorpresa: niente aereo.

È stata proprio lei a raccontare l’accaduto ai follower, pubblicando una storia su Instagram: «Siamo qui alla stazione, perché il volo è stato cancellato dieci minuti prima dell’imbarco». Quindi è scattato il “piano B”: da Napoli a Roma in treno, con la speranza di riuscire a prendere un altro volo diretto nell’Isola.

SuperSimo, però, nonostante il disagio e la perdita di tempo, la prende con filosofia e buonumore: «Comunque meglio dell’anno scorso…», commenta. Chiosando, ironica: «E anche quest’anno… se ne riparla l’anno prossimo».

