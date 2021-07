Rocco Siffredi è al lavoro su un nuovo progetto, a cui collaborerà anche Tommaso Zorzi.

I due si sono incontrati in una villa in Sardegna per discutere di un’iniziativa, i cui dettagli sono ancora top secret.

È stato il vincitore del “Grande Fratello Vip” a svelare l’incontro, pubblicando alcune Story su Instagram che mostravano il suo imbarco all’aeroporto alla volta dell’Isola, a cui ha voluto mostrare la sua solidarietà per l’emergenza incendi.

Nelle Story successive compaiono poi il divo del porno e l’influencer milanese vicino alla piscina.

Zorzi ha stuzzicato i suoi oltre due milioni di follower, spiegando di non voler di svelare di più sul progetto, e che per sapere cosa bolle in pentola i suoi fan dovranno aspettare ancora un pochino.

"Sempre su questi schermi”, ha affermato, lasciando intendere che l’iniziativa potrebbe coinvolgere anche i social.

(Unioneonline/F)

