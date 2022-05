Rihanna è diventata mamma.

La cantante, attrice e imprenditrice ha dato alla luce un maschietto lo scorso 13 maggio a Los Angeles, ma la notizia è stata diffusa solo oggi dal sito di gossip Tmz.

Diventa papà anche il rapper A$ap Rocky, con cui Rihanna è legata dal 2020.

Per il momento non si conosce il nome del bebè.

La 34enne di Saint Michael, Barbados, è stata inizialmente molto riservata sulla gravidanza, ma quando è spuntato il pancione lo ha esibito con orgoglio in tutti i modi possibili. Vogue l’ha omaggiata nella copertina di maggio per aver "rivoluzionato la modapremaman".

“Quando le donne rimangono incinte – aveva detto mesi fa in un’intervista a Refinery29 - la società tende a farle nascondere, dice loro che non sono sexy durante la gravidanza ma torneranno ad esserlo… Non credo in questa idiozia. Quindi sto indossando cose che forse non avrei avuto il coraggio di indossare prima di rimanere incinta”.

Solo un mese fa la sua relazione con il rapper, travolta da voci di tradimenti, ha traballato anche per la notizia dell’arresto di lui per una sparatoria a Los Angeles.

