Ricky Martin torna single dopo 6 anni di matrimonio.

L’annuncio in una nota congiunta pubblicata da People, nella quale il cantante e il pittore ammettono di essere arrivati alla decisione dopo «un’attenta riflessione. Abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio con rispetto e dignità per noi e per i nostri bambini, onorando gli anni vissuti come coppia, che sono stati meravigliosi».

L’amore dunque finisce ma la famiglia rimane. E la serenità dei figli è al centro dei desideri di entrambi: «Vogliamo continuare ad avere una dinamica familiare sana e un rapporto basato sulla nostra amicizia genuina che ci permetterà di condividere l’educazione dei bambini», si legge nel comunicato.

Martin e Yosef sono genitori della piccola Lucia (4 anni) e di Renn (3 anni). Mentre il cantante è papà anche di due gemelli, oggi 14enni. Le premesse per il futuro sono chiare: «Siamo in completa pace e serenità mentre iniziamo questo nuovo capitolo della nostra vita», concludono i due, ormai ex coniugi.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata