Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli abbracciati in giro per le strade di Roma.

Li ha paparazzati il settimanale Diva e Donna e sono scatti che non lasciano molti dubbi. I due attori sembrano più innamorati che mai mentre passeggiano e fanno compere in un negozio di arredamento.

Dopo dieci anni al fianco di Valeria Golino, l’attore 44enne di Trani aveva avuto da circa un anno una bimba dalla moglie Angharad Wood quando è scoppiato l’amore con Benedetta Porcaroli, 25 anni, conosciuta sul set del film “L’ombra del giorno” nel 2021.

Per un periodo si erano separati: lui era tornato dalla moglie, lei si era legata a Pietro Castellitto (ora sono al cinema insieme nel film “Enea”) ma adesso, come si vede, si sono riavvicinati. E non si nascondono più.

