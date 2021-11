Riccardo Pozzoli, ex di Chiara Ferragni, e Gabrielle Caunesil sono diventati genitori.

Romeo, il loro bimbo, è nato il 5 novembre scorso ma la neomamma e il neopapà si sono goduti un po’ di privacy prima di dare la notizia.

"Il 5 novembre 2021, nostro figlio Romeo è venuto al mondo e ha cambiato il nostro per sempre. E' stata lunga e difficile ma ce l'abbiamo fatta. L'amore è infinito. Grazie alla vita", ha scritto la modella francese che in passato ha sofferto di una forma grave di endometriosi che le aveva praticamente tolto ogni speranza di diventare mamma. E invece le cose sono andate diversamente.

Quindi il messaggio d’amore a Riccardo Pozzoli: “Il mio bellissimo marito, diventato papà da pochi giorni, è già il re dei pannolini e il papà dolcissimo di Romeo. Grazie anche per esserti preso così cura di me, hai cambiato entrambi i nostri pannolini in questi giorni, ti sei preso così cura di noi, mi hai stretto la mano con forza quando ne avevo bisogno. Mi hai abbracciato durante la mia prima passeggiata e mi hai incoraggiato ad alzarmi in piedi ogni giorno. Sapevo di essere fortunata, sono al settimo cielo. Con entrambi nella stanza sento che la vita è completa, come se non avessi bisogno di nient'altro che di ciò che è qui e ora, per la prima volta è tutto. È difficile esprimere a parole come ci si sente a diventare un genitore, posso solo dire che è difficile distogliere lo sguardo da Romeo, che ogni minimo dettaglio per me è perfetto, che non riesco a smettere di ammirare ogni sua mossa, ogni suo respiro. Sono affascinata, non mi sono mai sentita così innamorata. Ecco, sono una madre. Gabrielle, la mamma di Romeo”.

Pozzoli e Caunesil si sono sposati nel 2018.

