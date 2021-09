Raffaella Fico torna a parlare della sua relazione con Mario Balotelli, padre della loro bimba Pia.

"E’ un ragazzo molto profondo, che nel corso della sua vita ha avuto delle problematiche. Situazioni che talvolta lo fanno apparire per quello che non è”, spiega la modella, 33 anni, al Grande Fratello Vip. “L’ho conosciuto quando avevo 21 anni, non fu un colpo di fulmine per me. Per lui sì, cominciò a corteggiarmi… poi al primo appuntamento mi ha regalato delle rose rosse”.

Poi è rimasta incinta della piccola Pia: “Abbiamo cercato di avere un figlio, non è stato un incidente di percorso”. Ma le cose non sono andate come pensava lei, almeno agli inizi: “Fu una situazione complicata… prima la voleva, poi non la voleva”.

Il calciatore arrivò addirittura a cacciarla di casa, quando lei lo raggiunse a Londra: “Andai a casa sua, lui era con gli amici, il fratello e la mamma. Non mi aprì e chiamò la polizia. Andai via con la polizia e la mia bambina”.

Pia oggi ha 9 anni e le cose sono migliorate molto tra la madre e il padre: “I rapporti sono sereni e distesi – rivela Fico -. Eravamo giovani e abbiamo fatto tanti sbagli entrambi. Dopo un po’ di anni ci siamo parlati, ci siamo chiariti e mi ha chiesto scusa. Oggi, probabilmente, le cose non sarebbero andate in quel modo”.

Balotelli, conclude, “l’ho amato come non ho mai amato nessun altro. Oggi gli voglio bene come a un fratello".

