«Un altro giorno in paradiso!». Ovvero: la Sardegna. L’entusiastica didascalia è apparsa sul profilo Instagram della leggenda del basket Nba Earvin “Magic” Johnson, che ha scelto l’Isola per trascorrere le vacanze estive, assieme alla sua famiglia e a un’altra superstar, non dello sport, ma del cinema: Samuel L. Jackson.

Secondo quanto riportato dal sito Tmz, per godersi al meglio lo splendido mare della Sardegna Magic avrebbe affittato uno yacht da capogiro: il “Phoenix2”, che – dice il portale di news dal mondo dei vip - viene affittato per l’esorbitante cifra di 1,2 milioni di dollari a settimana.

Ma l’ex campione e l’attore premio Oscar con tutta la loro comitiva al seguito non hanno mancato di sbarcare a terra per godersi, sottolinea Tmz, le gioie della tavola sul litorale di Capriccioli.

E infatti il post “paradisiaco” di cui sopra accompagna proprio lo scatto di una tavolata in riva al mare, con le due star e i loro cari sorridenti e soddisfatti dopo una scorpacciata di prelibatezze isolane.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata