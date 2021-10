Pete Doherty si è sposato in gran segreto nel weekend con la storica compagna Katia de Vidas.

I due avevano ufficializzato pochi giorni fa il fidanzamento, ma nessuno si aspettava che sarebbero andati così velocemente all’altare.

Le foto della cerimonia, molto intima, sono state postate dai parenti su Instagram. Neanche la cugina di lei, Julia Mallet, si aspettava le nozze: “Quando scopri che tua cugina si è sposata durante la notte! Congratulazioni Katia e Pete.

I due sono legati dal 2012, lei suona tastiera e pianoforte nella band Puta Madres di Doherty.

La cerimonia si è svolta in Francia, per la precisione in Normandia dove i due vivono da tre anni. In un hotel che un tempo era un castello vicino alla spiaggia di Etretat. C’erano pochi parenti e amici intimi.

Proprio in Normandia il “poeta maledetto del rock” è riuscito, almeno pare, a sconfiggere i suoi demoni. Alle spalle Doherty ha diversi problemi con la legge: risse, droga, guida senza patente, persino furto.

Di recente ha detto che da due anni e mezzo non si fa di eroina, e anche che all’alcol preferisce “un bel bicchiere d’acqua”.

In passato ha fatto molto parlare per le sue storie con Kate Moss e Amy Winehous. Ha due figli: il 18enne Astile, nato dalla relazione con la cantante Lisa Moorish, e Aisling, avuto dalla modella Lindi Hingston.

