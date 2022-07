Insegnante d’eccezione per un gruppo di bimbi ospiti di un resort vicino a San Teodoro.

A dare loro lezioni di nuoto è stata nientemeno che Federica Pellegrini, che proprio nel nuoto ha trionfato in lungo e in largo in tutto il mondo.

"Prima di questa lezione, la mia prima da sola come Maestra (che strano!), ho chiesto consiglio a un bravissimo coach il quale mi ha detto solo una cosa: ‘Ricordati che sono bambini!’”, ha scritto Federica su Instagram, ad accompagnare alcune foto che la ritraggono in azione con i piccoli studenti. “È stato molto divertente, i bimbi si sono divertiti (e sono tutti sani e salvi)”, ha aggiunto. Poi la chiosa: “Chissà che non sia questa la strada…”.

Prove di futuro, insomma, ora che la Divina ha deciso di ritirarsi, dopo aver collezionato medaglie su medaglie.

In attesa della decisione definitiva su cosa fare da grande, la campionessa ha già un impegno in vista. E che impegno: le nozze con il suo fidanzato Matteo Giunta, in programma a fine agosto.

