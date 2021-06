"Non solo un’avventura, come si crede, ma una vera e propria storia d’amore”.

La contessa Patrizia De Blanck in un’intervista al settimanale Oggi parla della sua storia d’amore con Franco Califano, morto nel 2013.

"Franco mi adorava, anche io ero molto presa da lui, e il fatto che noi appartenessimo a mondi molto diversi, che si attraevano e si respingevano allo stesso tempo, ha reso particolarmente intrigante il nostro legame”, ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

A dimostrazione dell’importanza del legame, alcune lettere inviate alla contessa dal cantautore: “Ti immagino nuda come sei abituata a dormire, non ti nascondo che vorrei essere accanto a te. E’ un momento bellissimo e io te lo offro come ti regalerei me stesso. Teneramente Franco”, si legge in una delle missive.

"Ho avuto diversi amori – racconta la De Blanck –, ma in nessuno trovai l’imprevedibilità, l’ironia e il senso del meraviglioso di Franco. Dopo aver avuto un amante come lui… Tutto il resto è noia. Avevamo entrambi una grande attrazione, è stata una cosa molto bella”.

Quanto sia durata la relazione non lo ha specificato, ma ha detto i motivi per cui è finita. “Futili ma all’epoca li consideravo importanti. Lui rifiutava di raggiungermi nella mia casa di Montecarlo. E poi non smetteva di fumare a letto, un’abitudine che mi infastidiva molto e che lui non avrebbe mai abbandonato”.

(Unioneonline/L)

