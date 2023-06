In viaggio dall’Honduras alla Sardegna per riabbracciare il proprio compagno, giusto in tempo per fargli gli auguri nel giorno più speciale dell’anno.

Sorpresa per Filippo Bisciglia, che nel giorno del suo 46esimo compleanno, festeggiato nell’Isola durante le riprese di “Temptation Island” (in onda dal 26 giugno su Canale 5), è stato raggiunto dalla compagna Pamela Camassa, reduce dalla finale di un’altra Isola, quella dei Famosi.

È stata proprio lei a postare su Instagram una foto che li ritrae assieme sorridenti, accompagnata dalla didascalia: «Auguri amore!». E, neanche a dirlo, l’immagine romantica ha fatto subito il pieno di like tra i follower.

