Giorgia Palmas e Filippo Magnini festeggiano un anno di matrimonio e sono pronti a dirsi di sì anche in chiesa.

Il 12 maggio 2021 la modella di origini sarde e il nuotatore si erano uniti in matrimonio con rito civile, sabato invece si giureranno nuovamente amore eterno davanti all’altare e faranno una grande festa con tutti i loro cari.

"Aspettando di coronare il nostro sogno in Chiesa tra due giorni, davanti a Dio e con tutti i nostri cari – hanno scritto in un post congiunto su Instagram -. Questi giorni di Maggio sono tutti per noi, per la nostra storia, per il nostro Amore, per la nostra Vita insieme e per la nostra splendida famiglia. A noi che siamo innamorati anche della nostra pazza e incasinata quotidianità. Che fantastica storia è la Vita”.

Sui dettagli di sabato non si sa molto. I due oggi si sono concessi una giornata di relax alle terme a Milano: “Ma quindi l’anno prossimo cosa festeggiamo?”, si chiede Magnini nelle storie social: “Il 12 o il 14 maggio?”. E poi si dà una risposta: “Festeggiamo 72 ore, direi”.

Quanto al viaggio di nozze pare che non ci sarà a causa di impegni delle figlie: Sofia, primogenita di Giorgia Palmas nata dalla relazione con il calciatore Davide Bombardini, e Mia, avuta da Filippo Magnini nel 2020.

Sofia sarà damigella, anche se a causa di una distorsione avuta proprio nelle ultime ore sarà costretta a indossare un tutore.

(Unioneonline/D)

