Tommaso Zorzi esce allo scoperto e “ufficializza” con alcune foto pubblicate nelle sue Instagram stories il fidanzamento con Tommaso Stanzani.

L’influencer ex gieffino parte da Milano in direzione Brindisi e inaugura il suo soggiorno pugliese nel Palazzo dei Mori a Otranto (Lecce), assieme all’ex ballerino di Amici.

Tommaso Stanzani ora fa parte del corpo di ballo di Battiti Live, uno show condotta da Elisabetta Gregoraci, amica di Zorzi.

Show che partirà proprio da Otranto, e questo è il motivo per cui Zorzi è andato in Puglia, per stare vicino al compagno a cui è legato da un po’ di tempo.

L’influencer ha 26 anni, il danzatore ne ha 20 ed è fresco di esame di maturità.

Zorzi ha accompagnato Stanzani nelle prime tappe del tour e ha fatto il tifo per lui dietro le quinte: “Vai amore”, si sente in sottofondo in uno dei video pubblicati su Instagram mentre il giovane ballerino si esibisce.

