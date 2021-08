New entry in casa Ferragni. Un nuovo bebè? No, questa volta si tratta di un cagnolino. Anzi di una cagnolina, quella di Francesca, sorella minore della più nota Chiara.

Lei e il fidanzato Riccardo l’hanno chiamata Gabriella, è un cucciolo di Weimaraner – o Bracco di Weimar – e ha quattro mesi.

Fin qui nulla di particolare, salvo il fatto che la cucciola ha già un profilo Instagram e ha anche oltre 7mila follower. In famiglia in realtà non è la prima perché già il cane di Chiara Ferragni – Matilda – ha un suo account con ben 417mila fan.

Staremo a vedere se Gabriella saprà fare di meglio…

