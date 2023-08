Alex Schwazer tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Il nome del marciatore italiano arriva dopo quello del giornalista e opinionista televisivo Giampiero Mughini. Medaglia d’oro alle olimpiadi di Pechino 2008, Schwazer è reduce da un’altra esperienza in tv: quella dello scorso anno a Pechino Express, dove è stato eliminato alla seconda puntata.

I nomi dei due concorrenti sembrano rispecchiare le decisioni di Pier Silvio Berlusconi che – dopo la morte del padre – ha preso le redini di Mediaset decidendo di dare un taglio netto al “trash”. A confermare la volontà dell’imprenditore, tra i volti che accompagneranno Signorini nella nuova stagione del programma ci sarà quello di Cesara Buonamici, volto del Tg5.

Alex Schwazer è stato una punta di diamante nella sua disciplina sino al 2012, quando è risultato positivo a un controllo antidoping. Fermo per 3 anni, ha continuato gli allenamenti in vista delle Olimpiadi di Rio (2016). Squalificato una seconda volta per lo stesso motivo, nel 2021 il Tribunale di Bolzano ha disposto l’archiviazione del procedimento penale. La squalifica non è però stata sospesa: lo stop sarà valido sino al 2024.

