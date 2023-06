Fiocco rosa per Nina Zilli. La cantante 43enne ha dato alla luce la sua prima figlia, Anna Blue, nata dall’amore con il compagno 41enne Danti, all’anagrafe Daniele Lazzarin.

Il parto è avvenuto il 2 giugno all’ospedale Sant’Anna di Como, l’annuncio sui social pubblicando le ultime foto in due e poi le prime in tre, con la piccola appena venuta al mondo.

Per lei pioggia di auguri dai fan e da tanti vip, come Cristiana Capotondi, Rudy Zerbi, Filippa Legerback, Miriam Leone e Tiziano Ferro, solo per citarne alcuni.

«Avremmo potuto chiamarti Repubblica cit. Rosario Fiorello», scrive la Zilli ironicamente su Instagram.

«Che questo viaggio, che già mi sembra incredibile, abbia inizio» scrive poi, dopo i ringraziamenti al reparto di Ginecologia e Ostetrica dell’ospedale».

(Unioneonline/v.l.)

