Pesantissime accuse di Nina Moric a Belen Rodriguez. La showgirl ha postato alcune storie su Instagram in cui accusa Belen di aver baciato in bocca il figlio Carlos Maria Corona durante una festa avvenuta lo scorso 23 dicembre.

Secondo quanto affermato dalla modella croata, sarebbe stato lo stesso ragazzo, figlio suo e di Fabrizio Corona, a raccontarglielo.

Carlos Maria avrebbe infatti scritto un messaggio alla mamma: “Belen mi ha fatto bere, voleva farmi fumare, mi ha baciato in bocca, voleva che la baciassi in bocca pure mio padre. Belen è una cretina. Portami via da questo Paese, voglio stare con la mia mamma”.

Moric ha taggato Belen e ha scritto: “Sei una madre come me, ti chiedo soltanto perché hai fatto questo a mio figlio. L'amore di una madre per suo figlio è come nient'altro al mondo. Non conosce legge né pietà. Osa ogni cosa e schiaccia senza pietà tutto ciò che si trova sul suo cammino”.

Nessuna replica da parte dell’argentina, anche perché è stato lo stesso Carlos Maria Corona a smentire la madre. Sempre su Instagram: “Sono state pubblicate delle dichiarazioni in merito a dei messaggi inviati da me a mia madre, tutto frutto della sua immaginazione. Io Belen non l’ho mai vista, tutte quelle cose riportate non sono vere. Lei è una madre, non ha mai fatto né mai si sarebbe permessa di fare tutto questo, inoltre le voglio molto bene. Non credete a queste str***te”.

Sulla vicenda è infine intervenuto anche Fabrizio Corona, ex delle due protagoniste e papà di Carlo Maria: “Regalo di Natale di Nina Moric”, ha ironizzato, “la sua cattiveria infinita prima o poi si fa sentire perché è insita dentro di lei”.

(Unioneonline/L)

