Fiocco azzurro in casa Barella. Il centrocampista dell’Inter e la moglie Federica sono diventati genitori per la quarta volta: un maschietto dopo tre femmine.

Romeo è nato nel primo pomeriggio di ieri. Sui social la prima foto in cui si vede un piedino e la didascalia “Benvenuto amore nostro”. Festa doppia per Nicolò Barella, 27enne calciatore cagliaritano, che sempre ieri ha ricevuto la convocazione in Nazionale.

La gravidanza vissuta da Federica è stata molto delicata: aveva annunciato di essere in attesa di due bimbi, ma che il più piccolo non ce l’aveva fatta.

La foto che annuncia l'arrivo del piccolo Romeo (da Instagram)

Tante le persone che sui social hanno inviato i loro auguri alla coppia e al nuovo arrivato, che andrà a fare compagnia alle tre sorelline.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata