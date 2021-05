Naomi Campbell diventa mamma di una bimba.

L’annuncio a sorpresa su Instagram, dove la super modella ha postato la foto di un paio di minuscoli piedini: "Una piccola benedizione mi ha scelto come madre. Sono onorata di poter avere nella mia vita quest’anima gentile, e non ci sono parole che possano descrivere il legame eterno che ci lega, angelo mio. Non c’è amore più grande di questo”.

Migliaia i messaggi di auguri, festeggia anche la mamma Valerie Morris Campbell: “Sono eccitata, aspettavo da tanto tempo di diventare nonna”.

La Venere Nera, 51 anni il prossimo 22 maggio, non ha voluto rilasciare altre informazioni sulla bebè. Da tempo però aveva rivelato di desiderare ardentemente di avere un figlio.

(Unioneonline/D)

