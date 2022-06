Rafa Nadal diventerà papà.

L’indiscrezione è stata diffusa dalla rivista spagnola Hola!, certa che la moglie Maria Francisca Perellò, 33 anni, sia in dolce attesa.

Il tennista, nato a Manacor 36 anni fa, ha conquistato da poco il suo 14° Roland Garros, asfaltando in finale il norvegese Casper Ruud. Con un montepremi di oltre 130 milioni di dollari è il secondo tennista della storia dopo Djoković nella graduatoria dei guadagni ottenuti in carriera.

Sposato con Perellò dal 2019 ma legato a lei da quando erano ragazzini, per il momento il numero 4 della classifica Atp non commenta e non smentisce.

In questi giorni si sta rilassando al largo di Maiorca sul “Great White”, il suo catamarano da 5 milioni di euro, con alcuni amici.

"Mi piacerebbe avere figli – aveva detto di recente -: maschi e femmine. Sono una persona che ama i bambini e sono un tipo da famiglia. Ma vi dico anche che la realtà è che gli anni continuano a passare, vorrei iniziare a fare tutto questo quando la mia vita sportiva me lo permetterà. Non so se viaggiare tutto l’anno e avere figli sia l’ideale. Se verranno dei bambini, ci sarà un cambiamento. È qualcosa che accadrà probabilmente in futuro perché lo vogliamo entrambi”.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata