«Non posso parlarne, non per mia intenzione. Sono a un punto limite e ne avrei parlato prima, così avrei evitato tutto questo scenario».

Fedez finalmente cede alle insistenze dei follower e rompe il silenzio sull’apparente rottura con Luis Sal, sparito dal video-podcast che conducevano insieme da gennaio 2020, Muschio Selvaggio, con un ospite diverso per ogni puntata.

«Adesso ho degli impegni lavorativi - dice Fedez in una diretta social - che presenterò la settimana prossima e voglio focalizzarmi su questo. Dopo darò delle spiegazioni, perché è giusto così, e capisco che il comportamento nei confronti degli ascoltatori di “Muschio Selvaggio” non è stato uno dei migliori».

Intanto, precisa, «le cose sono più semplici e molto meno drammatiche di quello che potete immaginare. È ovvio che se non si parla, si lascia spazio alla speculazioni, che sono veramente brutte».

L’influencer bolognese è “scomparso” dai radar dallo scorso febbraio, dai tempi di Sanremo 2023.

Da poco è arrivato anche un sostituto, lo youtuber Mr. Marra: «Ci siamo sentiti in questo periodo in cui ho condotto il podcast da solo - spiega Fedez -. Ci siamo scambiati consigli e varie cose, e abbiamo deciso di sperimentare questa puntata. Magari ce ne saranno anche altre, poi vedremo».

