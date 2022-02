Per la prima volta da quando, con un comunicato congiunto, ha dato alla stampa la notizia della separazione dal marito, Michelle Hunziker parla della fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi, un momento che ha definito come “un lutto da affrontare”.

La presentatrice, ospite del salotto di “Verissimo” nella puntata che andrà in onda domani, è tornata anche più indietro nel tempo, ad Eros Ramazzotti. All’epoca era giovanissima: “Vivi tutta la parte emotiva con una potenza distruttiva immensa, ti senti morire dentro”. I due, che hanno avuto una figlia (Aurora), sono comunque in ottimi rapporti, nulla si sa invece di preciso sulla situazione con Tomaso al quale, ha detto, “vorrò bene per sempre. Sono stati dieci anni bellissimi, con due figlie stupende: questo è da salvare”.

I tanti fan e followers sui social avevano notato qualcosa di strano quando Michelle aveva deciso di tagliarsi i capelli, cosa che non faceva da tantissimo tempo. E lei lo ha confermato: "Noi donne siamo fatte così: quando abbiamo bisogno di cambiare radicalmente qualcosa diamo un taglio a tanti aspetti della vita. E anch'io, a un certo punto, ho voluto tagliare i capelli per trovare la forza dentro di me".

