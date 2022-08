Le bellezze della Sardegna non lasciano indifferente Michelle Hunziker che sul suo profilo Instagram pubblica le foto di alcuni tra i luoghi più affascinanti dell’Isola. Tra questi il pozzo di Santa Cristina a Paulilatino.

La showgirl è tornata per un “secondo round” dopo il primo, trascorso con le tre figlie, poi ha riportato le due minori dal padre, Tomaso Trussardi, e di nuovo è volata in Sardegna per passare qualche giorno insieme al nuovo compagno, Giovanni Angiolini.

“Quando astrologia e spiritualità s’incontrano in un’esperienza meravigliosa… 5000 anni fa ne sapevano molto più di noi”, ha scritto Michelle commentando una foto di Santa Cristina.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata