Lo scoop era partito dal settimanale tedesco Bunte, che aveva pubblicato lo scatto di un bacio fra Michelle Hunziker e il medico sassarese Giovanni Angiolini.

Ora, però, la conferma della nuova liaison amorosa arriva dall’Italia, e in particolare dalla Sardegna, dove i due hanno trascorso un romantico weekend con tappa ad Alghero.

A descrivere ogni dettaglio del soggiorno in terra sarda è il settimanale “Oggi”, che pubblica anche alcune inequivocabili foto.

L'ex moglie di Tomaso Trussardi dopo aver terminato il suo impegno televisivo con Michelle Impossible è volata alle Maldive proprio con le figlie avute dall'imprenditore. Al rientro la tappa in Sardegna, e precisamente ad Alghero, dove ad attenderla in aeroporto c'era proprio Angiolini.

Per i due prima una visita al centro storico della città. Poi la tappa alla cantina Sella&Mosca.

A parlare ad "Oggi” è poi un ristoratore sardo, il signor Michele, di cui Angiolini è cliente abituale. Il ristoratore, titolare del Ristorante Bar Quintilio di Alghero, ha rivelato che da tempo, più precisamente dallo scorso gennaio, Michelle si fa vedere in Sardegna. Era lì anche qualche giorno dopo aver annunciato la sua separazione da Tomaso Trussardi, datata 18 gennaio.

“Io me la sono trovata davanti domenica 23 gennaio all’ora di pranzo. Saranno state una decina di persone. C’era Giovanni Angiolini, che è un cliente abituale, suo fratello con la fidanzata, Michelle, la sua manager Gabriella e altre persone che vedevo per la prima volta”, spiega Michele a proposito di quando ha visto per la prima volta la conduttrice nel suo ristorante.

Angiolini in quell'occasione però doveva ancora proteggere la storia così raccontò all'imprenditore che Michelle Hunziker si trovava in Sardegna per acquistare un appartamento. “A tavola non erano seduti vicini, lui però aveva un occhio di riguardo per lei, era molto premuroso e attento. Hanno ordinato pesce alla griglia, bevendo Akenta brut di Santa Maria la palma e Kressia cagnulari. Arrivati al dessert Giovanni ha insistito con Michelle perché provasse la seada alla griglia con il miele, un dolce tipico sardo, che lei ha gradito molto”.

Michele per non dimenticare quel momento era talmente felice che ha deciso di chiedere una foto ricordo alla 43enne, che però l’ha pregato di pubblicarla sui social network una settimana dopo, per depistare i paparazzi.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata