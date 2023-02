Ora Melissa Satta e Matteo Berrettini non si nascondono più.

Dopo i rumors delle ultime settimane e le immagini “rubate” alla nuova coppia, i due si mostrano assieme allo stadio di San Siro in occasione del derby vinto ieri dall'Inter sul Milan.

Felici e sorridenti, parlottano per tutta la partita. Se la showgirl al Meazza è un’abitudinaria (da grande tifosa dell’Inter), il tennista non si era mai visto, dato che tifa Fiorentina. Evidentemente è andato allo stadio per lei.

Anche il primo avvistamento dei due è stato a un evento sportivo. Sempre a Milano, per la precisione al Forum di Assago, dove avevano assistito a una partita di basket dell’Olimpia Milano.

Poi erano stati visti in un ristorante milanese, quella sera si erano spostati entrambi a casa di lei per passare la notte. Rumors e indiscrezioni che ora trovano fondamento: i due sono stati ripresi dalle telecamere di Dazn, non si nascondono più.

Melissa Satta, 36 anni, ha rotto ormai da tempo con Kevin Prince Boateng da cui ha avuto il figlio Maddox. Matteo Berrettini, chiusa la storia con la collega australiana Ajla Tomljanovic, ha avuto un brevissimo flirt con Paola Di Benedetto prima di incontrare la ex velina.

