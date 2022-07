Vacanze a casa per le showgirl, conduttrici e modelle, nonché ex Veline di Striscia, sarde Melissa Satta e Giorgia Palmas.

La prima, dopo qualche giorno a Saint Tropez, è sbarcata nell’Isola per godersi il sole e il mare della Costa Smeralda.

La seconda, dopo una vacanza col marito Filippo Magnini e famiglia a Miami, ha deciso di rientrare in Sardegna per trascorrere un periodo all’insegna del relax nella zona di Villasimius.

E le foto postate da Melissa e Giorgia su Instagram, dove appaiono entrambe, come al solito, in forma smagliante, non mentono: la Sardegna è sempre il loro luogo del cuore ideale, perfetto per ricaricare le pile.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata