Dopo le indiscrezioni arriva la conferma: Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta sono una coppia. A suggellare il nuovo amore fra la showgirl e l’imprenditore un weekend in Sardegna, a Porto Cervo, dove i due sono stati paparazzati dai fotografi di “Chi” nei primi baci alla luce del sole.

L'ex velina ha raggiunto in Costa Smeralda la famiglia in compagnia del figlio Maddox, avuto dal matrimonio con l'ex calciatore Kevin-Prince Boateng, e della sua inseparabile amica, l'ex gieffina Simona Salvemini. Poi l’arrivo di Carlo.

C’erano già tutti gli elementi per parlare di una storia d'amore in corso fra i due: prima un aperitivo di coppia paparazzato a Madrid e una serie di atteggiamenti complici e intimità in discoteca, poi la lunga notte insieme nella dimora di Forte dei Marmi di lui, quindi il viaggio in Sardegna, accolti dalla famiglia della showgirl.

I due sono reduci da storie d’amore importanti: lei con il tennista Matteo Berrettini, lui con l’influencer Giulia De Lellis. Carlo è figlio di Pietro Gussalli Beretta e nipote di Bartolomeo Beretta, fondatore della nota fabbrica di armi di Brescia.

(Unioneonline/v.l.)

