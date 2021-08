Meghan Markle, consorte del principe Harry d’Inghilterra, compie 40 anni.

A differenza di Barack Obama, nato anch’egli il 4 agosto e che di candeline ne spegne 60, la duchessa di Sussex non ha organizzato alcun mega-party (per l’ex presidente Usa, invece, 700 invitati).

Una festa in sordina, di basso profilo, solo con parenti e amici più stretti. Una scelta, forse, per evitare di dare altra benzina da gettare sul fuoco del gossip ai tabloid inglesi, da sempre pronti a fare le pulci all’ex attrice americana, specie dopo la decisione – di comune accordo con il marito – di rinunciare allo status reale per trasferirsi negli States. Un’attenzione “privilegiata” amplificata inoltre dalle interviste esplosive che lei e Harry hanno rilasciato in questi mesi, con rivelazioni choc sulla vita di corte a Londra.

Ma, del resto, sin dall’inizio della loro love story, Meghan e Harry hanno sempre preferito festeggiare ricorrenze e compleanni in maniera molto riservata oppure concedendosi una semplice vacanza, comunque lontani dai riflettori.

