Prima foto social per Max Biaggi e Francesca Semenza.

L’ex pilota di moto e la modella stanno insieme almeno dall’estate del 2020, come dimostrano alcune immagini di una vacanza alle Eolie, ma solo adesso escono ufficialmente allo scoperto, in occasione del compleanno di lei.

Semenza compie 28 anni: "Happy Birthday babe! Gli anni passano, ma le cose vere rimangono", ha scritto Biaggi, 50 anni.

Foto condivisa anche da lei: "Circondata da amore".

I due a quanto pare stanno gestendo la relazione a distanza: lei vive a Milano, lui a Montecarlo.

Semenza è mamma di un bimbo di 5 anni, Leon, lo stesso nome del figlio secondogenito che Biaggi ha avuto dalla sua ex moglie Eleonora Pedron.

In passato l’ex motociclista ha avuto anche una relazione con la cantante di origini sarde Bianca Atzei: lei, che non ha mai nascosto di aver sofferto molto per la rottura, si è completamente rifatta una vita accanto alla “Iena” Stefano Corti.

