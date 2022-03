Mauro Icardi regala un super attico a Milano a Wanda Nara.

La procuratrice sportiva lo mostra orgogliosamente sui social con un video nel quale si vede il calciatore del Paris Saint-Germain rilassarsi al sole su una terrazza con piscina. Ai piedi tutta Milano, praticamente.

L’appartamento è a Porta Nuova, in una delle zone più care del capoluogo meneghino, ed è solo il secondo per la coppia. Il primo è in zona San Siro. L’attico, secondo indiscrezioni, sarebbe grande 400 metri per un valore di 5 milioni di euro.

La coppia pochi mesi fa aveva rischiato seriamente di “scoppiare” per il presunto tradimento di lui. Ora il loro amore sta riprendendo quota, anche per il bene delle loro bambine Francesca e Isabella.

Nara ha altri tre figli, avuti dall’ex marito Maxi Lopez: Valentino, Constantino, Benedicto.

(Unioneonline/D)

