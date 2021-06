Matteo Salvini e Francesca Verdini si godono qualche giorno di relax a Venezia.

A postare gli scatti del romantico weekend è la compagna del senatore della Lega, che condivide le foto di loro due in gondola al tramonto, con immancabile mazzo di fiori, sui famosi canali della città lagunare.

"Solo l’amore”, scrive la ristoratrice 27enne a corredo delle immagini.

Il leader della Lega e la figlia di Denis Verdini, ex parlamentare forzista e braccio destro di Silvio Berlusconi, stanno insieme ormai da due anni. Si portano vent’anni di differenza, ma la cosa non sembra un ostacolo per nessuno dei due. Il matrimonio, ha comunque chiarito Salvini, “non è in programma”.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata