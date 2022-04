L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, Mariana Acierno, è diventata mamma. Dopo la sua esperienza nel programma condotto da Maria De Filippi, conclusa non felicemente in quanto non scelta dal tronista Paolo Crivellin, ora ha voltato pagina e la sua relazione con l’attuale compagno Andrea, estraneo al mondo dello spettacolo, va a gonfie vele. La famiglia si è anche allargata con l’arrivo della piccola Ginevra.

A settembre l’annuncio, sempre via social, delle gravidanza con un video che mostrava i momenti dell’ecografia.

Marianna, nata a Caserta nel 1991, nell’ultimo periodo è stata tra le presenter di un noto canale di shopping ed è la fondatrice di un brand.

(Unioneonline/s.s.)

